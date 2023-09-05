На саммите АСЕАН в Индонезии обсудят кризис в Мьянме и ситуацию в регионе

Одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, станет также ситуация вокруг спорных акваторий в Южно-Китайском море

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудят вопросы интеграции и расширение сотрудничества в нескольких областях, а также некоторые региональные вопросы на саммите в Джакарте, который пройдет с 5 по 7 сентября.

По мнению местных наблюдателей, ключевыми вопросами, которые будут обсуждаться на встрече, могут стать кризис в Мьянме и ситуация вокруг спорных, с точки зрения некоторых стран, акваторий в Южно-Китайском море (ЮКМ). Как отметил сингапурский портал CNA, встреча пройдет вскоре после публикации Китаем новой карты, на которой обозначены в качестве входящих в его состав ряд акваторий в ЮКМ, относящихся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также другие территории, оспариваемые некоторыми членами АСЕАН.

В центре внимания остается и урегулирование кризиса в Мьянме, где 1 февраля 2021 года военные сместили гражданское правительство на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. На внеочередном саммите АСЕАН в Джакарте в апреле 2021 года был принят план "Консенсус из пяти пунктов", призывающий все стороны проявить сдержанность, отказаться от насилия и решить конфликт путем мирного диалога. АСЕАН продолжает попытки выработать эффективный подход к выходу из кризиса.

Традиционно мероприятия по линии АСЕАН посвящены вопросам интеграции и расширения сотрудничества в ключевых областях, таких как цифровая и зеленая экономика. На полях саммита, предварительно в среду и четверг, пройдут встречи в рамках партнерства АСЕАН с некоторыми странами. Так, Индонезию посетят премьер Госсовета КНР Ли Цян, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Республики Корея Юн Сок Ёль, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие. 7 сентября Джакарта примет Восточноазиатский саммит.

США в Джакарте представит вице-президент Камала Харрис, в связи с чем экс-глава МИД Индонезии Марти Наталегава выразил разочарование признаками снижения значимости АСЕАН. "Отсутствие президента США [Джо Байдена], хотя это разочаровывает и является символичным, меня беспокоит не так сильно. На самом деле более тревожной является фундаментальная структурная тенденция к тому, что АСЕАН становится все менее и менее заметной", - привело его слова издание Jakarta Globe.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.