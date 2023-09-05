4 сентября, 21:22

Источник сообщил, что Эрдоган обсудит с кабмином итоги переговоров с Путиным в Сочи

Сергей Карпухин/ ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Сергей Карпухин/ ТАСС

По данным источника, также среди основных тем - поездки турецкого президента в Индию на саммит G20 и в США на Генассамблею ООН

АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет во вторник заседание правительства, на котором будут обсуждаться итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

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"На 5 сентября запланировано заседание правительства. Оно пройдет традиционно под председательством президента Эрдогана. В числе основных тем внешнеполитической повестки будут итоги переговоров в Сочи. А также предстоящие визиты президента. Это саммит G20 в Индии и поездка в США на Генассамблею ООН", - сказал собеседник агентства. Остальная повестка будет сосредоточена вокруг экономической ситуации в стране. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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