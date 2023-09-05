США рассчитывают, что КНДР не будет обсуждать с РФ военно-техническое сотрудничество

Вашингтон призывает Пхеньян не предоставлять или не продавать вооружения Москве, заявила руководитель пресс-службы СНБ Белого дома Эйдриенн Уотсон

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на то, что Пхеньян не будет проводить с Москвой консультации о военно-техническом сотрудничестве. С таким заявлением выступила в понедельник руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

По словам Уотсон, переговоры о военно-техническом сотрудничестве между РФ и КНДР якобы "активно продвигаются". "Согласно имеющейся у нас информации, Ким Чен Ын ожидает продолжения этих консультаций, включая дипломатическое взаимодействие в России на уровне лидеров, - утверждала Уотсон, слова которой приводит агентство Bloomberg. - Мы призываем КНДР прекратить консультации по вооружениям с Россией и выполнять публично взятые на себя Пхеньяном обязательства не предоставлять или не продавать вооружения России".

В понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники изложила версию, согласно которой лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию. Он, как утверждает издание, может встретиться во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным в середине месяца. Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены ввести новые санкции и принять другие меры против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян якобы наращивают военно-техническое сотрудничество. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из Вашингтона о том, что лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын якобы обменялись письмами, заявил, что Россия и КНДР поддерживают добрые и взаимоуважительные отношения и контакты на разных уровнях.