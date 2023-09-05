Байден не стал комментировать утверждения СМИ о возможности встречи Путина и Ким Чен Ына

Американский президент также неответил на вопрос о переговорах профсоюза рабочих автомобильной промышленности

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не ответил в понедельник на просьбу журналистов прокомментировать утверждения СМИ о якобы возможной встрече главы российского государства Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

Как уточняется, Байден, проходя по Южной лужайке Белого дома, улыбнулся, но не ответил на вопросы, которые выкрикивали журналисты, "о встрече Ким Чен Ына и Путина и переговорах профсоюза рабочих автомобильной промышленности".

Газета The New York Times со ссылкой на источники 4 сентября изложила версию, согласно которой лидер КНДР планирует в сентябре посетить Россию. Он, как утверждает издание, может встретиться во Владивостоке с президентом РФ в середине месяца. Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.

Как заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон, администрация США рассчитывает на то, что Пхеньян не будет проводить с Москвой консультации о военно-техническом сотрудничестве.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены ввести новые санкции и принять другие меры против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян якобы наращивают военно-техническое сотрудничество. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление из Вашингтона о том, что лидеры РФ и КНДР якобы обменялись письмами, заявил, что Россия и КНДР поддерживают добрые и взаимоуважительные отношения и контакты на разных уровнях.