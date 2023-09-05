Глава МИД Украины считает, что мирные переговоры не начнутся в ближайшее время

Дмитрий Кулеба отметил, что одним из условий для этого должны быть боевые успехи Киева

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу NHK.

"Я не думаю, что переговоры с Россией начнутся в ближайшее время", - сказал он, отметив, что одним из условий для этого должны быть боевые успехи украинской стороны.

Говоря о критике в отношении медленных темпов контрнаступления, министр предложил "с уважением относиться к украинским солдатам, которые рискуют жизнью, чтобы продвинуться вперед".

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, а также "инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВС Украины потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.