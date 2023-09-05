Yomiuri: премьер Японии может с 11 по 13 сентября провести перестановки в правительстве

Таким образом власти страны хотят повысить уровень поддержки правительства со стороны населения, уточняет газета Yomiuri

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассчитывает с 11 по 13 сентября осуществить перестановки в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

Между тем, проведение перестановок может быть отложено до конца месяца, если руководству ЛДП удастся достичь прогресса в переговорах на тему включения Народно-демократической партии в правящую коалицию, отмечает Yomiuri.

За счет перестановок власти рассчитывают изменить тенденцию к снижению уровня поддержки политики правительства со стороны населения.

Власти Японии в процессе объединения в одной пластиковой карте функций удостоверения личности и медицинского страхования ранее столкнулись с множеством проблем, включая утечки личных данных. Это вызвало крайне негативную реакцию у местного населения и обрушило рейтинг доверия правительства во главе с Фумио Кисидой. По данным последних опросов, уровень поддержки правительства страны составляет около 40%, а уровень неодобрения находится на отметке в 50%.