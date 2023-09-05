Трамп назвал "трюком" своих оппонентов разговоры о применении к нему 14-й поправки

Экс-президент Соединенных Штатов подчеркнул, что действующий американский лидер Джо Байден не сможет победить в честных выборах

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп убежден в том, что заявления о возможности применения 14-й поправки Конституции США с тем, чтобы не допустить его к участию в выборах, являются ничем иным, как "еще одним трюком" его политических оппонентов.

"Почти все эксперты в области высказали мнение о том, что 14-я поправка не имеет никакого законного основания и отношения к грядущим выборам в 2024 году, - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social, - Это просто еще один "трюк", который используют радикальные левые коммунисты, марксисты и фашисты, чтобы вновь украсть выборы".

По мнению бывшего американского лидера, его главный политический оппонент - президент США Джо Байден - "не способен добиться победы в честных и свободных выборах".

Накануне сенатор Конгресса США Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) выразил мнение, что возможную причастность Трампа к штурму Капитолия в январе 2021 года можно квалифицировать как попытку препятствования мирному переходу власти в стране, что дает "веский аргумент" применить 14-ю поправку к Конституции США и отстранить экс-президента от участия в президентских выборах. По его словам, задачей штурма Капитолия было "препятствование мирному переходу власти", а это "является веским аргументом" для того, чтобы запретить Трампу избираться на высший государственный пост.

В декабре 2022 года 41 конгрессмен из Демократической партии внес в Палату представителей Конгресса США законопроект, который предусматривает запрет Трампу занимать любые должности в американских органах власти, а также избираться в качестве главы государства в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США. Согласно третьему разделу 14-й поправки, ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

Обвинения в адрес Трампа

1 августа спецпрокурор США Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям в деле о штурме Капитолия. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем остаться у власти, несмотря на поражение. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых политику, составляет 20 лет лишения свободы. Разбирательство по существу дела о якобы предпринятой в январе 2021 года Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, начнется 4 марта 2024 года.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.