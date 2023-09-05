В Джакарте места проведения саммита АСЕАН будут поливать водой из-за загрязнения воздуха

Встреча лидеров 10 государств пройдет с 5 по 7 сентября

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. В Джакарте отведенные для мероприятий саммита АСЕАН места будут поливать водой, чтобы снизить степень загрязнения воздуха. Об этом сообщил индонезийский новостной портал Tempo.

По данным портала IQAir, Джакарта на данный момент входит в тройку стран с худшим в мире качеством воздуха. Столица Индонезии оценивается по этому параметру в 161 балл, что соответствует "нездоровой" ситуации. В связи с этим в Джакарте рекомендуется носить защитные маски и не открывать окна помещений.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.