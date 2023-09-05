Эксперт считает, что прозрачность механизма контроля определит успешность зерновой сделки

Сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете Цуй Хэн отметил, что выполнению соглашения препятствует отключение РФ от системы SWIFT

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Создание прозрачного механизма контроля будет играть ключевую роль в успешном выполнении всех условий зерновой сделки в случае ее восстановления. Такую точку зрения высказал сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн, комментируя встречу президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

"Заключение соглашения о транспортировке продовольствия само по себе не представляет трудности. Вопрос в том, как обеспечить наблюдение за выполнением сделки таким образом, чтобы это было приемлемо для обеих сторон. Таким образом, чтобы была обеспечена прозрачность соответствующего механизма", - приводит его мнение газета Global Times.

Цуй Хэн отметил, что выполнению этого соглашения препятствует отключение России от системы SWIFT. Он напомнил, что тем самым Запад лишает РФ возможности осуществлять международные платежи и делает невозможным выполнение контрактов по покупке российского продовольствия, связанных с данным каналом поставок.

Как полагают неназванные эксперты, на которых ссылается китайское издание, посредничество в зерновой сделке обеспечивает турецкой стороне "некое геополитическое влияние", которое по-прежнему является ограниченным. По их мнению, это означает, что Турция не способна в полной мере повлиять на позиции заинтересованных сторон и "скорректировать их цели".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть договоренностей так и не была выполнена.