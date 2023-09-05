Китай выразил готовность активно участвовать в реформировании глобального управления

Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил, что республика будет сотрудничать со странами - членами ШОС для углубления обменов и взаимодействия в области права и судебной администрации

ШАНХАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Китай будет продолжать принимать активное участие в реформировании системы глобального управления и готов к углублению взаимодействия со странами - членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в области права. Об этом говорится в обращении председателя КНР Си Цзиньпина к участникам открывшегося во вторник в Шанхае 10-го совещания министров юстиции государств - членов ШОС, которое было зачитано главой Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

"Китай придает большое значение фундаментальным, стабильным и долгосрочным гарантиям верховенства закона и активно участвует в реформировании и построении глобальной системы управления", - сказал китайский лидер.

В обращении к участникам встречи Си Цзиньпин указал на готовность Китая сотрудничать с другими странами - членами ШОС "для углубления обменов и взаимодействия в области права и судебной администрации", а также содействовать экономическому развитию на основе верховенства закона и поддержанию регионального мира и стабильности.

Председатель КНР также высоко оценил работу механизма встреч министров юстиции государств - членов ШОС, который был создан в 2013 году. Работа на этом направлении, отметил Си Цзиньпин, играет важную роль в международном порядке, основанном на интернационализации.

Участие в совещании от России принимает министр юстиции РФ Константин Чуйченко.