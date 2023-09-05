Япония обвинила Россию в перекладывании ответственности за ситуацию вокруг Курил

По мнению генерального секретаря кабинета министров островного государства Хирокадзу Мацуно, приостановка со стороны РФ гуманитарных обменов между странами неприемлема

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Россия перекладывает на Японию ответственность в ситуации с приостановкой гуманитарных обменов между азиатской страной и южной частью Курильских островов. С таким утверждением выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции в Токио.

"Вся эта ситуация возникла в результате агрессии России против Украины, и попытки российской стороны переложить ответственность на Японию являются крайне необоснованными и абсолютно неприемлемыми. Возобновление обменов и проектов на четырех островах, включая посещение могил, является одним из главных приоритетов в будущих японо-российских отношениях. Мы будем продолжать призывать российскую сторону к возобновлению этих проектов", - сказал он.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Позднее Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами - бывшими жителями этой территории, а также договора о процедуре взаимных поездок. В МИД РФ тогда подчеркнули, что эта мера не затрагивает реализацию советско-японской договоренности о взаимном безвизовом посещении могил от 2 июля 1986 года.

Программа безвизовых обменов началась в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух государств. С тех пор в Японии побывали около 10 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили порядка 20 тыс. японцев. В сентябре 2017 года Москва и Токио в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков.