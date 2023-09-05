МИД Южной Кореи заявил, что замороженные в республике средства принадлежат народу Ирана

В ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном глава МИД республики Пак Чин также предложил укреплять двустороннее взаимодействие между странами

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что замороженные на счетах в южнокорейских банках финансовые активы принадлежат народу Ирана. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Телефонный разговор с иранским министром состоялся в понедельник. "Пак Чин сказал, что [Сеул] прикладывает всевозможные усилия для передачи замороженных средств, ясно понимая, что они принадлежат иранскому народу", - информировали южнокорейские дипломаты. Глава МИД Южной Кореи добавил, что намерен продолжить шаги по разрешению проблем посредством координации и диалога с заинтересованными сторонами.

Пак Чин предложил укреплять двустороннее взаимодействие в сферах, "где это возможно", в том числе в области науки, спорта и культуры. Иранский министр ответил, что Тегеран уделяет большое внимание отношениям со странами Азии и намерен развивать связи с Сеулом.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. В рамках соглашения Иран получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США.

21 августа официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сказал, что соглашения об обмене заключенными и разморозке иранских финансовых активов будут реализованы в течение двух месяцев.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Южная Корея заморозила средства, предназначенные для оплаты импорта иранской нефти.