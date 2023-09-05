Источник сообщил, что Турция проинформирует ООН о переговорах в Сочи Эрдогана и Путина

По его данным, контакты состоятся "в ближайшие дни"

СТАМБУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Турция в ближайшие дни проинформирует ООН о результатах переговоров в Сочи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным по возобновлению черноморской зерновой инициативы в свете подготовленного во взаимодействии с ней пакета предложений по реанимации сделки. Об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник.

"В ближайшие дни следует ожидать контактов Турции с ООН по подготовленному вместе с международной организацией пакету предложений по возобновлению зернового коридора. Это наверняка будут контакты на высоком уровне, учитывая характер инициатив и уровень их обсуждения [между лидерами Турции и России]", - сказал собеседник, добавив, что в Анкаре изначально со сдержанным оптимизмом подходили к переговорам в Сочи по реанимации стамбульских договоренностей по зерну.

"Россия права в том смысле, что не видит смысла возвращаться в сделку до выполнения ее условий. Турция не хочет упускать инициативу, которая, как она считает, направлена на преодоление глобального продовольственного кризиса с одной стороны и создает предпосылки для урегулирования конфликта на Украине с другой", - отметил источник.

При этом он считает, что прогресс в реанимации зерновой сделки будет главным образом зависеть от Запада. "Западным странам необходимо пересмотреть позицию в вопросе изоляции и эмбарго в отношении России, а ООН - предпринимать более решительные шаги по их убеждению в этом. Вопрос шире российского угла, как его видят, к примеру, в Брюсселе. Это вопрос минимум безопасности черноморского бассейна, учитывая планы Украины использовать при поддержке стран НАТО так называемые временные коридоры в Черном море", - сказал представитель дипломатических кругов.

Выступая 4 сентября на пресс-конференции в Сочи после переговоров с Путиным, Эрдоган сообщил, что Анкара подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы и надеется на его положительное рассмотрение. Президент РФ в свою очередь заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей обещаний в рамках стамбульских договоренностей.