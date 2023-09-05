Генсек ШОС заявил о необходимости наращивать сотрудничество в области права между странами

ШАНХАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Странам - членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо нарастить практическое сотрудничество в правовой и судебной областях. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, выступая на открытии в Шанхае 10-го совещания министров юстиции государств - членов ШОС.

"Необходимо в полной мере использовать платформу существующего механизма сотрудничества для наращивания практического взаимодействия в правовой и судебной областях, расширить обмен специалистами, сформировать команду кадров в правовой и судебной областях с учетом особенностей организации и обеспечить более сильную правовую и судебную поддержку развитию ШОС", - сказал он.

Генсек ШОС также призвал постоянно совершенствовать работу механизма совещаний министров юстиции организации для закрепления достижений в области правового и судебного сотрудничества. В связи с этим Чжан Мин указал на необходимость предоставления полного спектра правовых услуг государствам - членам ШОС в целях их социально-экономического развития, а также расширения практического правового сотрудничества по таким направлениям, как экономика, торговля, финансы, транспорт, таможня, наука, технические инновации и защита интеллектуальной собственности.

Участие в совещании от России принимает министр юстиции РФ Константин Чуйченко.