В Таиланде допустили, что безвизовый режим для граждан КНР приведет к росту преступности

В страну могут попасть телефонные мошенники и лица, ведущие незаконную предпринимательскую деятельность, считает глава таиландской иммиграционной службы Пакпхумпипат Сачапхан

БАНГКОК, 5 сентября. /ТАСС/. Введение безвизового режима для китайских туристов при посещении Таиланда, который предложил новый премьер-министр Сеттха Тхависин, может привести к обострению проблемы транснациональной преступности. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как заявил глава таиландской иммиграционной службы Пакпхумпипат Сачапхан, подобные визовые послабления способны привести к тому, что "в страну могут проникнуть телефонные мошенники, а также лица, ведущие незаконную предпринимательскую деятельность". В этой связи возрастет рабочая нагрузка на иммиграционную службу, сотрудники которой будут стремиться выявлять возможных преступников. Тем не менее, по словам Сачапхана, иммиграционные власти страны готовы к установлению безвизового режима, несмотря на опасения, что эта мера приведет к скоплению туристов в аэропортах при прохождении иммиграционных процедур.

Как ожидается, инициатива таиландского премьера предоставить гражданам КНР возможность безвизового въезда должна вступить в силу с 1 октября. Мера призвана подогреть интерес к Таиланду со стороны китайских граждан, которые до пандемии составляли самую большую национальную группу среди приезжающих в страну туристов.

По данным Управления по туризму, больше всего иностранцев с начала 2023 года прибыли в королевство из соседней Малайзии (2,5 млн), на втором месте Китай (2,1 млн), на третьем - Южная Корея (1 млн), на четвертом - Индия (961 тыс.), на пятом - Россия (900 тыс.).

Туристический поток в Таиланд резко вырос после отмены в октябре 2022 года всех ограничений на въезд и режима ЧП, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. С начала этого года туристам не нужно предъявлять ни прививочные сертификаты, ни результаты тестов. Однако, как ранее пояснили корреспонденту ТАСС в МИД королевства, власти не планируют вновь увеличивать с 30 до 45 дней срок безвизового пребывания туристов из России и других стран. Безвизовый режим продолжительностью 45 дней действовал в Таиланде с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.