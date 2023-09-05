В Казахстане назначили министра экологии и природных ресурсов

Им стал Ерлан Нысанбаев

АСТАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Нысанбаева министром экологии и природных ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Указом главы государства Нысанбаев Ерлан Нуралиевич назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В 2019-2021 годах Нысанбаев занимал должность вице-министра этого ведомства.

Ранее Токаев освободил от занимаемых должностей нескольких министров. Кроме того, президент подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизован ряд министерств.