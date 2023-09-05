Премьер Японии намерен затронуть вопрос сброса воды с "Фукусимы-1" на встречах АСЕАН и G20

Фумио Кисида добавил, что пока нет решения по вопросу проведения в Индонезии встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своих визитов в Индонезию и Индию для участия во встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и саммите Группы двадцати (G20) намерен затронуть вопрос сброса в океан очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом он сообщил журналистам перед вылетом из Токио.

"Я хотел бы объяснить усилия Японии по прозрачному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии в рамках многосторонних встреч и встреч на высшем уровне в двустороннем формате", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Говоря о возможности проведения в Индонезии встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, Кисида отметил, что на данный момент ничего не решено.

Представитель МИД Японии на онлайн-брифинге для журналистов также заявил, что премьер в ходе визита в Индонезию рассчитывает укрепить отношения с АСЕАН в преддверии предстоящего в декабре этого года специального саммита Японии и АСЕАН в Токио. Он будет приурочен к 50-летней годовщине начала сотрудничества.

Кроме того, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Кисида на встречах в рамках саммитов АСЕАН и G20 рассчитывает обсудить ряд международных вопросов, касающихся Украины, КНДР, Тайваня, Мьянмы, Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей.

43-й саммит АСЕАН и сопутствующие конференции состоятся в Джакарте 5-7 сентября. Саммит G20 под председательством Индии пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

Ситуация вокруг АЭС

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа TEPCO приступила к сбросу в океан первой партии воды. Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.