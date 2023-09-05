Избранный премьер-министр Вануату Сато Килман сформировал новое правительство

В частности, бывший глава кабмина Боб Ломан стал вице-премьером республики, сообщило издание Daily Post

СИДНЕЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Избранный новым премьер-министром Вануату Сато Килман провел назначение министров кабинета республики. Об этом сообщает местное издание Daily Post.

По его данным, бывший глава правительства Вануату Боб Ломан стал вице-премьером республики, а также министром по земельным вопросам, геологии, горнорудной промышленности, энергетики и водных ресурсов. Министром финансов был назначен Джонни Коанапо, министром юстиции - Джеймс Буле, а министром внутренних дел - Энтони Яуко.

Также в число министров кабинета вошли Марк Ати (министерство иностранных дел), Сэмюэль Калпойлеп (министр сельского хозяйства, животноводства, рыболовства, лесного хозяйства и биобезопасности), Самсен Самсон (министр торговли), Ульрих Самптох (министр по вопросам изменения климата), а также Сайлас Буле и Джошуа Пикиун (министр образования и министр здравоохранения соответственно).

Килман был избран новым премьер-министром Республики Вануату в понедельник, 4 сентября. С его избранием в стране завершился политический кризис, длившийся с начала мая текущего года. В течение четырех месяцев парламентская оппозиция пыталась вынести вотум недоверия премьеру Алтои Исмаилу Калсакау и правительству из-за того, что их действия "ставят под угрозу нейтральный статус Вануату и, укрепляя отношения с Австралией и США, разрушают связи с Китаем, являющимся главным кредитором республики". Оппозиция несколько раз выносила вопрос о вотуме недоверия Калсакау на голосование парламента, однако лишь 17 августа получила поддержку 26 депутатов из 52.