5 сентября, 05:29

В Казахстане назначили руководителя администрации Акмолинской области

Им стал Марат Ахметжанов

АСТАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего главу МВД Марата Ахметжанова руководителем администрации (акимом) Акмолинской области. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича акимом Акмолинской области", - говорится в указе главы государства.

Ахметжанов родился в 1964 году. До назначения занимал пост министра внутренних дел. В разные годы работал председателем Агентства по противодействию коррупции, заместителем генерального прокурора Казахстана.

Президент Казахстана 2 сентября назначил руководителя администрации Акмолинской области Ермека Маржикпаева министром туризма и спорта.

Ранее Токаев освободил от занимаемых должностей нескольких министров. Кроме того, президент подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизован ряд министерств. 

Теги:
Казахстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация