В Казахстане назначили руководителя администрации Акмолинской области

Им стал Марат Ахметжанов

АСТАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего главу МВД Марата Ахметжанова руководителем администрации (акимом) Акмолинской области. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича акимом Акмолинской области", - говорится в указе главы государства.

Ахметжанов родился в 1964 году. До назначения занимал пост министра внутренних дел. В разные годы работал председателем Агентства по противодействию коррупции, заместителем генерального прокурора Казахстана.

Президент Казахстана 2 сентября назначил руководителя администрации Акмолинской области Ермека Маржикпаева министром туризма и спорта.

Ранее Токаев освободил от занимаемых должностей нескольких министров. Кроме того, президент подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизован ряд министерств.