Число заявок о получении убежища в Европе за первое полугодие выросло почти на треть

Как отметили в Агентстве ЕС по вопросам убежища, это самый высокий показатель со времен европейского миграционного кризиса в 2015-2016 годах

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Число прошений о получении статуса беженца в странах Евросоюза, а также Норвегии и Швейцарии в первой половине 2023 года выросло почти на треть. Об этом свидетельствуют данные Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA).

По информации EUAA, оказавшейся в распоряжении агентства Agence France-Presse (AFP), число заявлений о предоставлении убежища, зарегистрированных в странах Евросоюза, Норвегии и Швейцарии в первой половине текущего года "выросло на 28%, до 519 тыс. заявок", по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это самый высокий показатель со времен европейского миграционного кризиса в 2015-2016 годах, уточняется в сообщении. По оценкам ведомства, "при сохранении текущих тенденций к концу года число заявлений может превысить миллион".

Агентство отмечает, что около 41% ходатайств были удовлетворены. Основными заявителями стали граждане Сирии, Афганистана, Венесуэлы, Турции и Колумбии, на их долю пришлось 44% запросов. Больше всего заявок - 30% от общего числа - было подано в Германии, Испании (17%) и Франции (16%). Количество дел, ожидающих решения, в результате усиления миграционного давления увеличилось на 34% по сравнению с прошлым годом, добавили в EUAA.

В 2014-2015 годах Европа столкнулась с наиболее серьезным за последние десятилетия миграционным кризисом. Европейские страны захлестнула волна мигрантов из государств Африки и Ближнего Востока. Согласно данным AFP, число заявок на предоставление убежища в Европе в 2015 году достигло 1,3 млн, в 2016 году - 1,2 млн. В 2022 году этот показатель составил 994 945 заявлений.