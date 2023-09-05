В Казахстане назначили главу Жамбылской области

Им стал бывший министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

АСТАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ербола Карашукеева главой администрации Жамбылской области. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Назначить Карашукеева Ербола Шыракпаевича акимом (главой администрации - прим. ТАСС) Жамбылской области", - говорится в указе президента.

Карашукеев родился в 1976 году. Должность главы Минсельхоза он занимал с сентября 2021 года. Накануне Токаев назначил на пост министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, который ранее руководил Северо-Казахстанской областью.

Ранее Токаев освободил от занимаемых должностей нескольких министров. Кроме того, президент подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизованы несколько министерств.