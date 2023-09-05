Южная Корея выделит дополнительно $60 млн на стимулирование потребления морепродуктов

Как отметил замминистра морского и рыбного хозяйства Пак Сон Хун, вместе с уже выделенными средствами сумма достигает около $108 млн

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея одобрило выделение дополнительно 80 млрд вон ($60 млн) на стимулирование потребления собственных морепродуктов после начала сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии. Об этом сообщил заместитель министра морского и рыбного хозяйства Пак Сон Хун.

"Сегодня на совещании кабинета министров было решено дополнительно инвестировать 80 млрд вон из резервного фонда в стимулирование потребления морепродуктов. В этом году в бюджет уже были заложены 64 млрд вон, вместе с ними сумма достигает рекордных 144 млрд вон (около $108 млн - прим. ТАСС)", - привело ведомство слова замминистра.

Как пояснил Пак Сон Хун, правительство будет субсидировать размещение на различных торговых площадках акций, которые предусматривают скидки на этот вид продукции. В следующем году расходы на эти цели составят 133 млрд вон (примерно $100 млн). Согласно данным правительства, уровень потребления морепродуктов был стабильным в последние две недели.

28 августа власти Республики Корея приступили к жесткой проверке маркировки страны происхождения импортированных морепродуктов. 30 августа правительство начало инспекции для определения уровня содержания радиоактивных веществ в морской соли.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса. Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая.