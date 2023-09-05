Bloomberg: ЕС использует отсутствие лидеров РФ и КНР на саммите G20 для влияния в Африке

По данным агентства, европейские чиновники планируют провести серию встреч с африканскими коллегами в кулуарах саммита, поскольку "блок из 27 стран намерен продемонстрировать серьезность планов по пересмотру отношений с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма"

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Высокопоставленные представители ЕС намерены воспользоваться отсутствием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, чтобы попытаться расширить влияние стран сообщества в Африке. Соответствующее утверждение высказало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их словам, европейские чиновники планируют провести серию встреч с африканскими коллегами в кулуарах саммита, поскольку "блок из 27 стран намерен продемонстрировать серьезность планов по пересмотру отношений с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма". Ожидается, что во встречах примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Африканскую сторону, предположительно, представят лидеры ЮАР, Египта, Нигерии и Коморских Островов.

Источники утверждают, что ЕС стремится гарантировать Африканскому союзу статус постоянного члена G20, а не приглашенной организации. Стороны также обсудят конфликт на Украине и его последствия для глобальной продовольственной безопасности, реформы мировой финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов на Африканском континенте, а также ситуацию в регионе Сахель.

Саммит G20 пройдет в индийской столице 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а делегацию КНР возглавит премьер Госсовета Ли Цян.