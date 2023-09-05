Глава антикоррупционного центра Украины связала потери ВСУ со взятками

Как пишет газета The New York Times, в 2023 году были случаи срыва сроков поставок оружия по многомиллионным контрактам, когда предоплаты оседали на счетах поставщиков, а вооружение так и не попадало на Украину

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала коррупцию одной из причин гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, пишет газета The New York Times.

Издание уточняет, что, по данным правительства страны, в 2023 году были случаи срыва сроков поставок оружия по многомиллионным контрактам, когда предоплаты оседали на счетах поставщиков, а само вооружение так и не попадало на Украину. Напомнила газета и об описанных в украинских СМИ скандалах с закупками продовольствия по завышенным ценам и "зимних" курток для ВСУ, которые не соответствовали заявленным параметрам.

"Где же деньги, - задается в этой связи глава украинского антикоррупционного центра, - Коррупция может убить. Ведь именно исходя из того, насколько эффективно мы защищаем государственные средства, солдаты будут получать оружие или же оставаться без него".

По оценкам экспертов, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. В предварительном докладе Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС борьбу с коррупцией и отмыванием денег оценили на тройку по пятибалльной шкале. Запад активно настаивает на искоренении коррупции на Украине. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший на Украине в августе, заявил, что Вашингтон следит, как расходуется каждый доллар выделяемой Киеву помощи.

Тем временем большое количество коррупционных скандалов в последнее время было, в частности, в Минобороны Украины. На этом фоне еще в январе появились слухи об отставке главы ведомства Алексея Резникова. А 3 сентября в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении заменить его нынешним главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым. Некоторые украинские эксперты отмечают, что замена Резникова Умеровым позволит Зеленскому на какое-то время погасить скандал вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок".