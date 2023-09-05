В Киеве раскольники захватили еще один храм УПЦ

Речь идет о храме в Дарницком районе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Дарницком районе на юго-востоке Киева. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.

"В Киеве клирик ПЦУ Виталий Матиящук с неизвестными лицами срезал замки и ворвался в Покровский храм УПЦ (микрорайон Бортничи). Свои действия рейдеры начали в ночь на 5 сентября. Настоятель Покровского прихода протоиерей Алексей Годун просит верующих собраться в 9:00 возле храма для молитвенной защиты святыни", - говорится в сообщении Telegram-канала УПЦ.

Украинские власти ведут открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, не менее 13 иерархов УПЦ лишены гражданства Украины.