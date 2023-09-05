В Южной Корее считают, что санкции СБ ООН могут быть нарушены в ходе учений России и КНДР

Как отметил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок, сотрудничество Москвы и Пхеньяна должно способствовать миру и стабильности

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Если военные учения РФ и КНДР состоятся, то в их рамках может сложиться ситуация, при которой будут нарушены резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Сотрудничество Москвы и Пхеньяна должно способствовать миру и стабильности, заявил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок на брифинге.

"Сотрудничество между РФ и КНДР должно соответствовать резолюциям Совета Безопасности ООН, оно должно осуществляться так, чтобы вносить вклад в мир и стабильность", - сказал Лим Су Сок. "Сотрудничество с Северной Кореей, связанное с торговлей оружием, нарушит резолюции Совета Безопасности. Нельзя исключать вероятность того, что в ходе учений будут нарушены резолюции СБ ООН", - добавил южнокорейский дипломат.

4 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что возможность проведения совместных учений с КНДР обсуждается.

"Военное сотрудничество с Северной Кореей, которое подрывает международный мир и стабильность, не должно иметь места. Правительство внимательно следит за ситуацией на Корейском полуострове, включая обмены [делегациями] между Россией и Севером", - прокомментировал Лим Су Сок информацию газеты The New York Times о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Он добавил, что соответствующие органы власти Южной Кореи поддерживают связь с коллегами из США.

В понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники изложила версию, согласно которой лидер КНДР планирует в сентябре посетить Россию. Он, как утверждает издание, может встретиться во Владивостоке с президентом РФ в середине месяца. Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.