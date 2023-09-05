В Малайзии призвали АСЕАН остерегаться "сеющих раскол" действий крупных держав

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим считает, что ассоциация должна придерживаться срединной позиции

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна опасаться "сеющих раскол" действий крупных государств. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, слова которого приводит агентство Reuters.

Малайзийский лидер считает, что АСЕАН должна придерживаться срединной позиции и остерегаться "сеющих раскол" действий крупных держав. Конкуренция между большими государствами сказывается на реализации совместных инициатив ассоциации.

Саммит АСЕАН, а также сопутствующие встречи с участием представителей приглашенных государств и регионов продлятся в Джакарте до 7 сентября. В ходе них стороны обсудят вопросы интеграции и расширение сотрудничества в некоторых областях, а также части региональных вопросов. По мнению местных наблюдателей, ключевыми вопросами, которые будут обсуждаться на встрече, могут стать кризис в Мьянме и ситуация вокруг спорных, с точки зрения некоторых стран, акваторий в Южно-Китайском море.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.