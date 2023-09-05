Глава Антимонопольного комитета Украины подала в отставку

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Рада рассмотрит заявление об увольнении Ольги Пищанской 5 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольга Пищанская подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве. Об этом сообщил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Поступило заявление об увольнении главы АМКУ", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, Рада рассмотрит заявление об увольнении во вторник. А на следующий день, как указал Арахамия, вместо нее назначат нынешнего главу военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко.

Ранее в Верховной раде сообщали о планах уволить Пищанскую из АМКУ и назначить главой Фонда государственного имущества вместо Рустема Умерова, который вскоре станет новым министром обороны. Однако, как сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк, Пищанская отказалась от нового назначения. Арахамия также отметил, что Фонд государственного имущества пока что останется без руководителя.

3 сентября в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении заменить министра обороны Алексея Резникова Умеровым. На следующий день Резников и Умеров направили в парламент заявления об отставке. Теперь Зеленский должен внести на утверждение Рады кандидатуру нового министра.