На Украине идут массовые обыски из-за злоупотреблений при восстановлении энергообъектов

По данным "РБК Украина", сотрудники СБУ проводят следственные мероприятия в рамках уголовного производства

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 20 обысков проходят в нескольких областях Украины из-за злоупотреблений при восстановлении энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило агентство "РБК Украина" со ссылкой на Службу безопасности страны.

По данным агентства, сотрудники ведомства проводят следственные мероприятия в рамках уголовного производства.

5 сентября и.о. мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что в его квартире СБУ проводит обыск. По его словам, обыск проходит на основании решения Шевченковского суда Киева. Однако точную причину чиновник не назвал. Спецслужба пока не прокомментировала проведение обысков.