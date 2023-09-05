5 сентября, 07:39

На Украине идут массовые обыски из-за злоупотреблений при восстановлении энергообъектов

По данным "РБК Украина", сотрудники СБУ проводят следственные мероприятия в рамках уголовного производства

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 20 обысков проходят в нескольких областях Украины из-за злоупотреблений при восстановлении энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило агентство "РБК Украина" со ссылкой на Службу безопасности страны.

По данным агентства, сотрудники ведомства проводят следственные мероприятия в рамках уголовного производства.

5 сентября и.о. мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что в его квартире СБУ проводит обыск. По его словам, обыск проходит на основании решения Шевченковского суда Киева. Однако точную причину чиновник не назвал. Спецслужба пока не прокомментировала проведение обысков. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация