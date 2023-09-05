Спасатели стран ОДКБ отрабатывают взаимодействие на учениях под Минском

В демонстрационной части учений задействовано свыше 380 человек и более 90 единиц техники, в том числе вертолеты и водные транспортные средства

СВЕТЛАЯ РОЩА /Минская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Представители спасательных подразделений государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отрабатывают взаимодействие в ходе активной фазы специальных учений "Скала-2023". Об этом с полигона МЧС Белоруссии в Минской области передает корреспондент ТАСС.

Спасатели из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана в рамках задач по реагированию на радиационные аварии отрабатывают на 12 практических площадках комплекс аварийно-спасательных мероприятий, который включает радиационную разведку местности, ликвидацию аварии с наличием источников ионизирующего излучения на автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте, проведение аварийно-спасательных работ в зонах разрушения строительных конструкций и на высоте. В общей сложности в демонстрационной части учений задействовано свыше 380 человек и более 90 единиц техники, в том числе вертолеты и водные транспортные средства.

За ходом учений наблюдают члены Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств - членов ОДКБ, представители руководства Союзного государства Белоруссии и России, Исполнительного комитета СНГ, аккредитованные в Белоруссии иностранные дипломаты.

Специальные учения "Скала-2023" являются одними из пяти учений в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023", которые проводятся в Белоруссии с 1 по 6 сентября.