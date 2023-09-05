В МИД Китая заявили, что Тайвань не имеет оснований для представительства в ООН

Внешнеполитическое ведомство острова ранее попросило союзников поднять вопрос о его вступлении в организацию на открывающейся на следующей неделе Генассамблее

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Остров Тайвань не имеет юридических оснований на собственное представительство в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"После принятия резолюции ГА ООН 2758 с политической, юридической и процессуальной точки зрения [за КНР] было закреплено право представлять весь Китай, включая остров Тайвань. Это означает, что в ООН может быть только одно место для представителя от Китая. Таким образом, нет никаких оснований для двух представителей в ООН - как от двух Китаев, так и от Китая и от Тайваня", - отметила официальный представитель МИД КНР.

Ранее внешнеполитическое ведомство Тайваня попросило союзников поднять вопрос о его вступлении в ООН на открывающейся на следующей неделе Генассамблее (ГА). Как указал замглавы ведомства Тянь Чжунгуан, Тайбэй также обратился к союзникам с просьбой направить послания с соответствующим призывом генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

По его словам, резолюция ГА ООН 2758 ("Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций") не упоминает Тайвань и не дает полномочий властям КНР представлять 23 млн жителей острова в структуре ООН.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Тайвань на правах Китайской Республики являлся членом ООН с 1949 по 1971 год. Резолюция 2758 от 1971 года передала права на представительство в ООН от Китайской Республики (Тайвань) к КНР. В документе отмечается, что правительство КНР признается единственным законным представителем Китая в ООН и Совете Безопасности.