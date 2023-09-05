Алиев обсудил со спецпредставителем главы МИД РФ ситуацию вокруг Карабаха

Президент Азербайджана подчеркнул, что представители армянского населения Карабаха были приглашены в Баку и другие города страны для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказались от этого

БАКУ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил со спецпредставителем министра иностранных дел России по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорем Ховаевым ситуацию вокруг Карабаха и вопросы разблокирования дорог. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"На встрече были обсуждены ситуация в регионе, открытие дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди", - говорится в сообщении.

Алиев подчеркнул, что представители армянского населения Карабаха были приглашены в Баку и другие города страны для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказались от этого.

"Игорь Ховаев заявил, что Россия продолжит усилия, направленные на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечение устойчивого мира в регионе", - отмечается в сообщении.