The Times: экс-глава MI-6 помог фирме из США получить контракт на $34 млн

Джон Сойерс помог в заключении контракта на поставку программного обеспечения Великобритании

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший глава британской службы внешней разведки MI-6 (2009-2014) Джон Сойерс помог фирме из США, занимающейся шпионскими технологиями, заключить контракт на поставку Великобритании программного обеспечения на $34 млн. Об этом сообщила газета The Times.

Согласно документам, полученным изданием в соответствии с законом о свободе информации, в июле 2019 года Сойерс организовал встречу исполнительного директора американской Palantir Technologies (PT) Алекса Карпа с тогдашним постоянным секретарем кабинета министров Джоном Мандзони. В то время экс-глава MI-6 возглавлял фирму Newbridge Advisory, консультировавшую бизнесменов по вопросам геополитики и рисков.

Спустя год после демонстрации кабинету министров "бесплатной пробной версии" американцам был предоставлен контракт на ПО, предназначенное для сопоставления данных о таможне и транзите товаров после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit, 1 февраля 2020 года). Сделка без проведения тендера вызвала, по данным газеты, "вопросы о влиянии фирмы в правительственных кругах и обеспокоенность по поводу ее связей с британскими и американскими спецслужбами".

Palantir Technologies была основана в 2003 году и первоначально финансировалась ЦРУ с целью разработки программного обеспечения, предназначенного для отслеживания и депортации из США нелегальных мигрантов, говорится в статье. Как сообщила пресс-секретарь Соейрса The Times, он не отрицает, что действовал от имени Palantir, однако настаивает на том, что его компания не занимается лоббированием интересов клиентов. В аппарате британского правительства заявили, что сделка "прошла строгую проверку в соответствии с требованиями законодательства, которые гарантируют, что все государственные контракты заключаются справедливо и прозрачно".