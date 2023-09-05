Гутерриш: системы предупреждения о стихийных бедствиях должны быть доступны к 2027 году

По словам генерального секретаря ООН, 6 из 10 жителей Африки все еще не имеют доступа к подобным системам

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Каждый человек на Земле к 2027 году должен иметь доступ к системам раннего оповещения о стихийных бедствиях. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Найроби на Африканском климатическом саммите.

"Системы раннего оповещения должны быть доступны каждому человеку к 2027 году, - сказал он. - 6 из 10 жителей Африки все еще не имеют доступа к подобным системам".

Гутерриш добавил, что, помимо плана действий по развитию в Африке систем раннего предупреждения, лидерство в осуществлении которого взял на себя Африканский союз, необходима "корректировка курса мировой финансовой системы, чтобы она поддерживала реализацию мер борьбы с изменениями климата в контексте устойчивого развития".

Согласно планам ООН, на реализацию инициативы всеобщего доступа к системам раннего оповещения нужно $3,1 млрд. Идея принадлежит Всемирной метеорологической организации, которая видит в ней "относительно дешевый и простой способ предотвратить ряд самых серьезных последствий повышения температуры".