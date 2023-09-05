Сейм Литвы готов подключиться к поиску компромисса с готовящимися к забастовке учителями

Главным требованием, которое выдвинули профсоюзы, является повышение оплаты труда

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы готов подключиться к поиску, если это не удастся сделать правительству, компромисса с готовящимися к забастовке учителями. Об этом заявил журналистам председатель парламентского комитета по образованию и науке Артурас Жукаускас.

"Надеюсь, правительство приложит все усилия для разрешения ситуации. Но если этих усилий будет недостаточно, Сейм готов подключиться", - сказал он.

Главным требованием, которое выдвинули организующие акцию протеста профсоюзы, является повышение оплаты труда. Согласно обещанию правительства, зарплата педагогов в 2024 году повысится до 130% от средней по стране. "В следующем году значительный рост средней зарплаты не предусмотрен, поэтому есть возможность сдержать данное обещание", - отметил парламентарий. Профсоюзы, однако, настаивают, чтобы увеличение зарплаты учителей произошло в текущем году.

В общеобразовательных школах не хватает более 600 педагогов. Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет €1 959,9. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместитель. В сельских школах многие учителя загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке.

Профсоюзы заявили о проведении 15 сентября предупредительной забастовки, а если власти не услышат учителей, то в конце сентября будет объявлена полноценная забастовка, которая может продлиться месяц и больше.