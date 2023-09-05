СМИ: Южная Корея считает отношения с Россией важными для решения проблем полуострова

Сотрудник МИД республики назвал беспочвенными сообщения о том, что Москва передала по дипломатическим каналам протест Сеулу из-за трехстороннего саммита Южной Кореи, США и Японии в Кэмп-Дэвиде

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея поддерживает стабильность в отношениях с РФ, поскольку считает роль Москвы важной в урегулировании проблем Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Newsis со ссылкой на сотрудника южнокорейского министерства иностранных дел.

"Республика Корея считает отношения с РФ важными для мира и стабильности на Корейском полуострове, для [реагирования на] ядерную и ракетную программы Северной Кореи. Мы последовательно прикладываем усилия для поддержания отношений с РФ", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Источник также назвал беспочвенными сообщения о том, что Москва передала по дипломатическим каналам протест Сеулу из-за трехстороннего саммита Республики Корея, США и Японии в Кэмп-Дэвиде.

Отвечая на вопрос о том, примет ли участие южнокорейская сторона в Восточном экономическом форуме, сотрудник ведомства сказал, что "рассматриваются различные аспекты ситуации". Форум пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. 4 сентября газета The New York Times (NYT) выступила с утверждением, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в середине сентября посетить Россию.

Сеул присоединился к санкциям против Москвы после начала специальной военной операции на Украине, Россия добавила Республику Корея в список недружественных стран. 4 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Япония и Южная Корея пытаются отделять бизнес от политики и, насколько возможно, сохранить деловые связи с Россией.