Польша намерена купить новые ЗРК Patriot и береговые ракетные комплексы

Контракты на закупку техники подпишут на Международной выставке оборонной промышленности в Кельце с 5 по 8 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Польши намерено приобрести шесть новых батарей ЗРК PATRIOT/IBCS, два новых береговых ракетных комплекса и беспилотники FlyEye. Об этом сообщается в коммюнике польского оборонного ведомства.

"Договоры на поставку военного оборудования включат в числе прочего договоры на приобретение трех дивизионов, то есть 6 очередных батарей системы PATRIOT/IBCS в рамках реализации второй фазы программы Wisla, договор на два очередных береговых ракетных комплекса, договор на автоматизированную систему управления Zenit-МР, предназначенную для установок Pilica, и рамочное соглашение на беспилотники FlyEye", - говорится в коммюнике Минобороны.

Контракты на закупку этой военной техники будут подписаны на Международной выставке оборонной промышленности (MSPO) в городе Кельце, которая проходит там с 5 по 8 сентября.

В 2018 году Польша подписала с США контракт на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Две фазы этой программы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, 4 радиолокационных станций с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.