В МИД КНР заявили, что США следует прекратить санкционное давление на КНДР

Официальный представитель ведомства Мао Нин считает, что Америка должна пересмотреть свое отношение к денуклеаризации Корейского полуострова

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/ США следует прекратить санкционное давление на КНДР и пересмотреть свое отношение к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Переговорный процесс 2018 года зашел в тупик из-за того, что США не отреагировали должным образом на меры по денуклеаризации, предпринятые КНДР. США следует задуматься над ошибками, подойти к вопросу ответственно, прекратить санкционное и военное сдерживание, а предпринять конкретные меры для возобновления диалога", - отметила официальный представитель МИД КНР.

В июне 2018 года, когда президентом США был Дональд Трамп, в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Введенные в отношении КНДР Советом Безопасности ООН санкции включают множество мер, включая эмбарго на поставки природного газа и ограничения на экспорт продуктов нефтепереработки. Под запретом закупка у страны морепродуктов, текстиля, угля, железной руды, другого сырья и минералов, экспорт рабочей силы. Предполагалось, что вкупе все эти ограничения лишат КНДР более 90% доходов от экспорта сырья и товаров.