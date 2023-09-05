СМИ: глава МИД Ирана пригласил своего ливанского коллегу посетить страну

Ливанский министр Абдалле Бу Хабибу заявил, что ждет одобрения своей поездки со стороны кабмина и премьер-министра

ТАСС, 5 сентября. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян направил приглашение исполняющему обязанности министра иностранных дел и миграции Ливана Абдалле Бу Хабибу посетить Иран. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники.

По его информации, во время двухдневного визита Абдоллахияна в Бейрут, проходившего с 31 августа по 1 сентября, министр иностранных дел исламской республики пригласил и. о. главы МИД Ливана посетить Тегеран.

В свою очередь ливанский министр заявил, что уже направил соответствующий запрос в правительство и ждет одобрения своей поездки в иранскую столицу со стороны кабмина и премьер-министра страны.