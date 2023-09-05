В Казахстане назначили главу администрации Актюбинской области

Им стал Асхат Шахаров

АСТАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асхата Шахарова главой администрации (акимом) Актюбинской области. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Назначить Шахарова Асхата Берлешевича акимом Актюбинской области", - говорится в указе главы государства.

Шахаров родился в 1978 году. До назначения занимал пост государственного инспектора администрации президента Казахстана. В разные годы работал руководителем администрации города Актобе, главой администрации Зеленовского района Западно-Казахстанской области.

В этот же день президент Казахстана назначил руководителем администрации города Шымкента Габита Сыздыкбекова. До назначения он занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства Казахстана.

Ранее Токаев освободил от занимаемых должностей нескольких министров. Кроме того, президент подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизован ряд министерств.