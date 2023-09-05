В Таиланде члены нового правительства приняли присягу на верность королю Раме X

Торжественная церемония состоялась в королевском дворце Дусит в центре Бангкока

БАНГКОК, 5 сентября. /ТАСС/. Члены нового правительства Таиланда во главе с премьер-министром Сеттхой Тхависином приняли присягу на верность королю Маха Вачиралонгкорну (Раме Х). Торжественная церемония состоялась в королевском дворце Дусит в центре Бангкока. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

С момента принятия присяги все 34 члена таиландского кабинета министров официально вступили в свои должности. После окончания церемонии в официальной резиденции премьера Тхависин заявил, что произнесенная речь короля станет руководством для дальнейшей работы назначенного правительства. "Готов подтвердить, что это правительство является народным, а входящие в его состав министры призваны представлять интересы народа. Проявляйте решимость, работайте каждый день, каждую минуту, невзирая на усталость, ради удовлетворения потребностей людей", - сказал он.

Следующим шагом нового правительства Таиланда станет обнародование в парламенте его программы, которую премьер-министр представит 11 сентября.

Король Таиланда 2 сентября утвердил состав нового правительства во главе с Тхависином от партии "Пхыа Тхаи", который по совместительству будет также возглавлять министерство финансов. Главой МИД стал Панпри Пхиттханукон. Министерство внутренних дел возглавил Анутхин Чанвиракун, Пхумтхам Вечайчай - министерство торговли, Пхирапхан Салиратвипхак - министерство энергетики, Пхатчарават Вонгсуван - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Парламентские выборы в Таиланде состоялись 14 мая. На них победу одержала оппозиционная партия "Движение вперед", которая смогла получить 151 депутатский мандат в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице "Пхыа Тхаи" смог провести в парламент 141 депутата. После неудачной попытки "Движения вперед" сформировать правительство партия "Пхыа Тхаи" официально выдвинула кандидатом в премьер-министры Таиланда Тхависина и возглавила процесс создания новой правительственной коалиции уже без участия "Движения вперед". Коалиция во главе с "Пхыа Тхаи" контролирует 314 кресел в Палате представителей.