В Венгрии заявили, что в будущем рассчитывают на миротворческие способности Трампа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал открытие израильского посольства в Бахрейне "еще одним доказательством того, что те, кто хочет мира, могут доверять Дональду Трампу, потому что после десятилетий тотальных неудач "Авраамовы соглашения" вернули надежду на мир на Ближнем Востоке"

БУДАПЕШТ, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп доказал, что обладает способностями миротворца, которые могут еще всем пригодиться в будущем. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя открытие посольства Израиля в Бахрейне.

Оно состоялось в понедельник в Манаме благодаря процессу нормализации отношений между двумя странами, в основу которого были положены договоренности 2020 года. Как напомнил Сийярто, сделка, заключенная Израилем, ОАЭ и Бахрейном в Вашингтоне, когда Трамп возглавлял американскую администрацию, получила название "Авраамовы соглашения".

Открытие израильского посольства в Бахрейне - "еще одно доказательство того, что те, кто хочет мира, могут доверять Дональду Трампу, потому что после десятилетий тотальных неудач "Авраамовы соглашения" вернули надежду на мир на Ближнем Востоке", отметил глава венгерского МИД. "Надо отдать должное нашим друзьям в Бахрейне и Израиле, а также президенту Трампу", - считает министр. "Мы надеемся, что в будущем сможем рассчитывать на его миротворческие способности", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее он заявлял, что Венгрия рассчитывает на возвращение Трампа в Белый дом, которое позволит ему заняться урегулированием вооруженного конфликта на Украине. Об этом неоднократно говорил также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В недавнем интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он высказал уверенность в том, что в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году Трамп сможет добиться прекращения украинского конфликта.