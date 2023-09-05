Источник: Турция проинформирует Украину о переговорах в Сочи по зерновой сделке

Киеву нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Москвой, и это касается не только урегулирования конфликта, но и возможности возвращения в зерновую сделку, добавил диписточник

СТАМБУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Турция проинформирует Украину о переговорах в Сочи, касающихся черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил дипломатический источник в республике, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что в Киеве не намерены менять позицию по зерновой сделке.

Выступая 4 сентября в эфире национального телемарафона, Кулеба также сказал, что Украина рассчитывает получить от турецкой стороны подробности переговоров в Сочи президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

"Украинская сторона будет проинформирована о состоявшихся переговорах, касающихся возможности возобновления действия зерновой сделки", - сказал собеседник, напомнив, что этот вопрос обсуждался 25 августа в ходе визита в Киев главы МИД Турции Хакана Фидана. Он отметил, что затем турецкий министр посетил Москву, где также обсуждалась эта проблема. "Стороны остались при своем, в данном случае, как сказал на пресс-конференции президент Турции, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией, и это касается не только урегулирования конфликта, но и возможности возвращения в зерновую сделку", - добавил источник.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России.

Выступая 4 сентября в Сочи на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом, Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.