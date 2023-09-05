В Молдавии к концу года появится новая система наблюдения за воздушным пространством

Персонал, который будет заниматься ее обслуживанием и использованием, уже прошел обучение, отметил министр обороны республики Анатолий Носатый

КИШИНЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Современная система наблюдения за воздушным пространством будет введена в эксплуатацию в Молдавии до конца года на основе радиолокационной станции, закупленной с помощью Европейского союза. Об этом сообщил министр обороны республики Анатолий Носатый.

"Этот радар был идентифицирован, было определено лучшее решение для Республики Молдова, исходя из потребностей и ресурсов, которыми мы располагали. Персонал, который будет заниматься его обслуживанием и использованием, уже прошел процесс обучения, уже аттестован. Наступает этап поставки и ввода в эксплуатацию <...>. К концу года мы запустим эту систему", - сказал министр в эфире телеканала "ТВР - Молдова". По его словам, на "деньги ЕС будет закуплена еще одна система, дополняющая ту, которую мы приобретаем, с целью улучшения раннего предупреждения о безопасности воздушного пространства".

ЕС предоставил в этом году Молдавии пакет военной помощи в размере €40 млн, в том числе для приобретения радара дальнего обнаружения. Средства выделены из фонда, переориентированного после начала специальной военной операции РФ на поставки оружия Украине. В этом году республика увеличила военные расходы на 50%, примерно до 1,7 млрд леев (€88 млн), или 0,55% ВВП.