Президент Казахстана посетил военные учения с участием Сил специальных операций

Речь идет об учениях "Батыл тойтарыс - 2023"

АСТАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алма-Атинскую область посетил военные учения, в которых приняли участие Силы специальных операций и Десантно-штурмовые войска. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Под руководством президента Республики Казахстан, верховного главнокомандующего вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне Берег состоялись стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023". Касым-Жомарт Токаев наблюдал за ходом учения со смотровой вышки", - говорится в сообщении.

Перед началом маневров генерал-майоры Болат Журабаев и Алмаз Джумакеев доложили главе государства о применении Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск в оборонительной операции.

"Бригадные тактические группы Десантно-штурмовых войск при поддержке авиации, а также во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и Сил специальных операций отработали тактические действия по захвату назначенного рубежа противника на противоположном берегу с преодолением водной преграды. Подразделения Сил специальных операций и Национальной гвардии освободили Капчагайскую ГЭС, захваченную условным противником", - пояснили в пресс-службе. Силами подразделений МЧС проведена ликвидация последствий возможной техногенной катастрофы, отработаны мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению.

Кроме того, осуществлена стратегическая перегруппировка войск в районы проведения учений. "Военно-морские силы при поддержке авиации и Сил специальных операций обеспечивали безопасность объектов экономической деятельности в акватории Каспийского моря. Соответствующие совместные учебно-боевые задачи выполнялись на полигонах Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Абайской областей", - уточнили в пресс-службе.