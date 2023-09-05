5 сентября, 10:23

Глава Гагаузии не знает причины задержки назначения ее членом правительства Молдавии

Евгения Гуцул заявила, что, несмотря на разногласия, готова наладить диалог с Кишиневом

КИШИНЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти республики держат ее в неведении относительно причин откладывания процедуры ее назначения членом правительства страны.

"Мы обратились в парламент, правительство, а также к президенту Республики Молдова. Пока тишина, нет ответа", - сказала Гуцул, отвечая на вопросы депутатов Народного собрания автономии. Она заявила, что, несмотря на разногласия, готова наладить диалог с Кишиневом.

Выборы главы автономии прошли еще весной. После победы Гуцул президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с многочисленными нарушениями. После этого в Центризбиркоме автономии прошли обыски, были заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Гагаузии тогда единогласно выразили поддержку Гуцул.

Политик баллотировалась от оппозиционной партии "Шор", которая позже по запросу правительства была признана незаконной Конституционным судом страны. Ранее пресс-секретарь президента Молдавии Ирина Готишан заверила, что администрация президента выполнит все правовые процедуры, касающиеся приведения к присяге в качестве члена правительства нового главы автономии.

Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства. В своем первом интервью ТАСС Гуцул сообщила, что намерена укреплять дружеские отношения региона с Россией. 

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