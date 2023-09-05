Корабли ВМС США примут участие в учениях в Желтом море впервые за 10 лет

По данным South China Morning Post, маневры приурочены к 73-й годовщине высадки американских войск в Инчхоне, которая переломила ход Корейской войны

ГОНКОНГ, 5 сентября. /ТАСС/. Тактическая группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с десантным кораблем America примет участие в первых за 10 лет крупномасштабных учениях в Желтом море. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на представителя Министерства обороны Республики Корея.

По его словам, эти маневры приурочены к 73-й годовщине высадки американских войск в Инчхоне, которая переломила ход Корейской войны (1950-1953 годы). По данным издания, военнослужащие США и Республики Корея совместно отработают проведение "крупномасштабной десантной операции".

Как отмечает газета, последняя крупная операция США в Желтом море была проведена в 2013 году, тогда авианосная группа во главе с кораблем George Washington приняла участие в совместных учениях с Южной Кореей. В этот раз задействованный корабль-амфибия America может нести самолеты вертикального взлета и посадки, включая истребитель F-35B.

Последние совместные учения США и Республики Корея Ulchi Freedom Shield закончились 31 августа. Эти маневры военно-воздушных сил прошли при участии по крайней мере одного стратегического бомбардировщика B-1B. В ответ на его появление в небе над Корейским полуостровом КНДР запустила две тактические баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые имитировали нанесение ядерного удара по командным пунктам и аэродромам Республики Корея.

В сентябре 1950 года во время Корейской войны в порту Инчхон был высажен американский морской десант. Эта операция является одним из наиболее известных сражений войны, оно привело к тому, что войска КНДР, занимавшие почти всю территорию Корейского полуострова, начали отступление. Высадку в Инчхоне считают одним из самых успешных морских десантов в военной истории. Это была крупнейшая морская десантная операция после 1945 года.