5 сентября, 10:33
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Армению из Карабаха доставили девять человек для оказания медпомощи

Их сопровождают специалисты Международного комитета Красного Креста

ЕРЕВАН, 5 сентября. /ТАСС/. Жители Карабаха, нуждавшиеся в неотложной медицинской помощи, при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК) были перевезены в Армению, сообщило агентство Арменпресс.

"Девять пациентов вместе со своими сопровождающими были перевезены в специализированные медицинские центры Армении при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста, чтобы получить неотложную специализированную медицинскую помощь. В течение дня планируется на автомобилях МККК вернуть в Арцах (Карабах - прим ТАСС) двух пациентов, которые были направлены в Армению на лечение", - говорится в сообщении.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста, а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, при содействии МККК отправляются в Армению. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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