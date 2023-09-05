Эрдоган не видит позитивного настроя у Сирии для нормализации отношений Анкары и Дамаска

Президент Турции надеется, что в итоге сирийское руководство "тоже займет место за столом переговоров"

АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Турция сожалеет, что президент Сирии Башар Асад лично не участвует в четырехстороннем механизме по нормализации отношений Анкары и Дамаска и не видит позитивного настроя у Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту своего самолета по возвращении из Сочи, где у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Позвольте констатировать, что Асад, к сожалению, наблюдает за шагами, предпринимаемыми в формате Турция - Россия - Иран - Сирия по нормализации, удаленно. То есть он не принимает участия в этой работе. Мы же вошли в этот процесс открыто, надеясь, что Сирия примет участие. Однако позитивного настроя с сирийской стороны пока не видим", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Он выразил надежду, что в итоге сирийское руководство "тоже займет место за столом переговоров".

"Очень важно, чтобы сирийский режим действовал в соответствии с реалиями на местах и избегал подходов, которые могут навредить процессу. Наши основные ожидания - это конкретные шаги в борьбе с терроризмом, создание необходимых условий для добровольного и безопасного возвращения беженцев и активизация политического процесса в Сирии под эгидой ООН", - отметил Эрдоган. При этом он категорично указал, что Анкара "ставит во главу угла национальную безопасность" и исходящие со стороны Сирии террористические "угрозы сохраняются, изменений в подходах у Турции не будет". То есть республика продолжит бороться с этими угрозами, в том числе на севере Сирии.

Первая встреча в четырехстороннем формате по Сирии состоялась в Москве 10 мая при участии глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана. На ней было принято решение поручить заместителям глав МИД подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. В ходе состоявшейся 20-21 июня встречи по Сирии в астанинском формате стороны обсудили проект дорожной карты, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он добавил, что документ требует дальнейшего оформления.