Токаев заявил, что Казахстан должен сам выпускать бронетехнику и стрелковое оружие

Президент отметил, что казахстанская армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи

АСТАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе военных учений в Алма-Атинской области заявил, что республика должна сама выпускать бронетехнику, беспилотники и стрелковое оружие.

Токаев отметил, что казахстанская армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи. Для этого принципиально важно оснастить ее высокотехнологичным вооружением и качественной военной техникой. "В своем недавнем послании я поставил приоритетную задачу - создать цикл производства с высокой долей локализации. Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие - все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране. В целом оборонно-промышленный комплекс должен обеспечивать надежный фундамент боеспособности нашей армии", - сказал президент Казахстана, слова которого приводит его пресс-служба.

Глава государства отметил важность проведения военных учений в условиях сложной геополитической обстановки. "Сегодня в мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все большее распространение получают современные методы и приемы ведения боевых действий, в особенности гибридные виды войн. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер, поэтому Вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам", - пояснил Токаев.

В ходе военных учений задействовали 8 тыс. военнослужащих и 600 единиц вооружения и военной техники. Состоялась проверка готовности органов государственного и военного управления к выполнению оборонительной операции.